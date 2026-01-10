Capturan a extorsionadores de La Unión Tepito; robaron 56 mil pesos a comerciante

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Josué "N", Johan "N" y Milton "N", extorsionadores integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito que le robaron dinero a un comerciante en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los hombres lo habrían despojado de más de 56 mil pesos en efectivo a cambio de permitirle trabajar en su establecimiento.

¿Cómo fue la captura de los extorsionadores de La Unión Tepito?

La SSC informó que policías en campo realizaban patrullajes cuando un hombre de 37 años les pidió ayuda, en el cruce de las calles Aluminio y Sorpresa, en la colonia Felipe Ángeles.

El afectado denunció que, momentos antes, tres sujetos lo habían despojado de 56 mil pesos como pago por extorsión, por lo que les proporcionó las características físicas y de vestimenta de los posibles responsables.

"Tras un cerco virtual y una rápida intervención, los policías lograron la detención de tres hombres, a quienes les aseguraron una mochila roja que contenía billetes de distintas denominaciones, con un monto total de 56 mil 910 pesos, así como tres teléfonos celulares", detalló la SSC CDMX.

Los sujetos de 28, 25 y 24 años fueron presentados ante el Ministerio Público donde se abrió la carpeta de investigación correspondiente y se determinará su situación legal.

