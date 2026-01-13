Detienen al “M24", líder de “Los Orejones”, acusados de extorsión y narcomenudeo

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Sergio "N" alias "El M24" o "El Monstruo de la Unión" , líder de "Los Orejones", célula ligada a La Unión Tepito.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Detiene a presunto líder de "Los Orejones"

De acuerdo con la FGJCDMX, "El M24" es señalado como colaborador cercano de Óscar "N" alias "El Lunares", exlíder del grupo delictivo La Unión Tepito, detenido en febrero de 2020.

Sergio "N" fue detenido luego de que se llevaran a cabo labores de inteligencia y del análisis de cámaras de videovigilancia del C5, así agentes de la Policía de Investigación ( PDI ) lograron su localización en un domicilio ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Edomex.

Posteriormente fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente donde un juez determinará su situación legal.

¿De qué se le acusa a "El M24?

A Sergio "N" se le identifica como presunto líder de la célula delictiva conocida como "Los Orejones" a quienes se les relaciona con delitos de homicidio, extorsión, cobro de piso y venta y distribución de drogas en las colonias Nueva Atzacoalco y Vasco de Quiroga en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Sergio "N" es detenido pues en marzo de 2024 lo aprehendieron tras un cateo en la colonia Nueva Atzacoalco por la continua disputa por el control y distribución de drogas en la zona con células delictivas antagónicas.

Sentencian a detenidos por asesinato de la periodista Lourdes Maldonado

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.