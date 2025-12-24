Dan golpe a “Los Chapitos": Detienen a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Autoridades federales avanzan en el cerco a familiares y operadores de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", una de las facciones del hoy dividido Cártel de Sinaloa, tras capturar en Zapopan, Jalisco, a su cuñado y a su suegro.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes por el Gabinete de Seguridad de México, en dos acciones distintas se aprehendió a cuatro hombres, entre ellos, -el cuñado- Mario Alfredo Lindoro, también conocido como "El 7", y -el suegro- Mario Lindoro Elenes, apodado "El Niño".

El operativo estuvo encabezado por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura de los sujetos de 44 y 69 años de edad se llevó a cabo tras un cateo en dos domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad.

A los detenidos se les aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Además de familiares cercanos, los Lindoro eran considerados operadores financieros de Iván Archivaldo Guzmán, heredero del imperio criminal forjado por su padre Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Detienen a otros dos en Mazatlán, Sinaloa

En tanto, en otro operativo realizado en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido Carlos Gabriel Reynoso García (37), "El Pollo", líder de la célula delictiva "Los Jordán" y a Jesús Arturo Dávalos Valenzuela (40 años). Los dos fueron capturados en la colonia Los Caracoles, tras ser identificados cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona.

Tras el operativo de seguridad, las autoridades hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos, una bolsa con marihuana y equipos de radiocomunicación y telefonía.

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán?

Iván Archivaldo Guzmán es hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo", quien se encuentra privado de la libertad en una prisión de Estados Unidos desde enero de 2017.

