Sentencian a 20 años de prisión a Osvaldo “N” alias “Valdo”, operador de “Los Chapitos”

César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias “Valdo”, presunto integrante de “Los Chapitos”, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión.

Sentencian a operador de “Los Chapitos”

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó ante el juez las pruebas necesarias para condenar a Osvaldo “N”.

Cabe recordar que Osvaldo “N” fue detenido en abril de 2023 en Culiacán , Sinaloa durante un operativo liderado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la agencia de investigación Criminal (AIC).

¿De qué esta acusado Osvaldo “N”?

Al sentenciado se le atribuye formar parte de la fracción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa pues se encargaba de la operación logística para el trasiego de fentanilo de México a Estados Unidos.

También se sabe que trabajaba para Raúl Alberto Carrasco Lechuga “El Chore”, quien tenía relación directa con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”. Además, se le relaciona con el denominado “Culiacanazo” en 2019 cuando lograron la liberación de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”.

“Los Chapitos” es uno de los grupos delictivos más influyentes de México y esta conformado por varios hijos del exlider del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar se convirtieron en los traficantes de drogas sintéticas más grandes. Actualmente Ovidio y Joaquín se encuentran presos en Estados Unidos y han aceptado negociar con las autoridades.

Cae Mauro “N”, piloto aviador y operador de Los Chapitos

