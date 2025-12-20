Detienen en Azcapotzalco a Simón “N” por narcomenudeo y extorsión

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) detuvieron a Simón “N” quien es investigado por extorsión y narcomenudeo en la CDMX.

Detienen a extorsionador y narcomenudista en CDMX

Durante un operativo realizado por la SSC, FGJ y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y de la Guardia Nacional se llevó a cabo una orden de cateo y se detuvo a Simón “N”.

De acuerdo con la información, tras recibir varias denuncias por posible comercialización de droga se realizó una movilización policiaca en un domicilio ubicado en la colonia Santiago Ahuizotla.

Este lugar era utilizado para lamenta de narcóticos y se aseguraron dos bolsas con aparente marihuana, una libreta con anotaciones y un teléfono celular.

Simón “N” de 33 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación legal.

Narcomenudeo y extorsión en CDMX

Según las investigaciones, el detenido formaba parte de un grupo delictivo generador de violencia que opera en el poniente de la capital.

Además, en el cruce de información se confirmó que Simón “N” contaba con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en el año 2012.

De acuerdo con el informe de seguridad de la CDMX, los delitos de alto impacto bajaron, de enero a noviembre de 2025 se registró una disminución del 58% en comparación con 2019 y 13% comparado con 2024.

Operativo de seguridad en Michoacán deja muertos y heridos

