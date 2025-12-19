inklusion.png Sitio accesible
Detienen al “Delta 1" por homicidio y extorsión en Jalisco; desmantelan laboratorio en Durango

El “Delta 1" es líder de una célula delictiva con presencia en varios municipios de Jalisco y está acusado de secuestro y extorsión.

Detienen al “Delta 1" en Jalisco y desmantelan narco laboratorio en Durango
Detienen en Jaslico a Armando “N”, alias “Delta 1"|SSPC
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Itandehui Cervantes

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó este viernes 19 de diciembre que durante dos operativos en Jalisco y Durango se logró la detención del "Delta 1" y se desmanteló un laboratorio clandestino.

Detienen al "Delta 1" en Jalisco

Durante el operativo en Jalisco, participaron elementos de la Defensa, Semar, SSPC , Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR) se logró la detención de Armando "N", alias "Delta 1" quien fue identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión y tráfico de drogas.

Además, se le relaciona con homicidios y es considerado como tercero al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara y encargado de la expansión del grupo en le estado de Michoacán.

La detención del "Delta 1" se dio tras realizar labores de investigación e inteligencia. Los agentes implementaron diferentes técnicas, se recopilaron datos de prueba y se obtuvo una orden de reaprehensión por delitos contra la salud.

Armando "N", alias "Delta 1" fue puesto a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Desmantelan narco laboratorio

Por otro lado, en Durango , agentes localizaron a 10 kilómetros de Tepehuanes un laboratorio clandestino que era utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, lo inhabilitaron y aseguraron:

  • Cuatro reactores
  • 12 destiladores
  • Ollas y bidones
  • 250 bultos de sosa cáustica
  • Galones con tolueno
  • Sustancias químicas

