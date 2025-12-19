Detienen al “Delta 1" por homicidio y extorsión en Jalisco; desmantelan laboratorio en Durango

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó este viernes 19 de diciembre que durante dos operativos en Jalisco y Durango se logró la detención del "Delta 1" y se desmanteló un laboratorio clandestino.

Detienen al "Delta 1" en Jalisco

Durante el operativo en Jalisco, participaron elementos de la Defensa, Semar, SSPC , Guardia Nacional y Fiscalía General de la República (FGR) se logró la detención de Armando "N", alias "Delta 1" quien fue identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la extorsión y tráfico de drogas.

Además, se le relaciona con homicidios y es considerado como tercero al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara y encargado de la expansión del grupo en le estado de Michoacán.

La detención del "Delta 1" se dio tras realizar labores de investigación e inteligencia. Los agentes implementaron diferentes técnicas, se recopilaron datos de prueba y se obtuvo una orden de reaprehensión por delitos contra la salud.

Armando "N", alias "Delta 1" fue puesto a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Desmantelan narco laboratorio

Por otro lado, en Durango , agentes localizaron a 10 kilómetros de Tepehuanes un laboratorio clandestino que era utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, lo inhabilitaron y aseguraron:

Cuatro reactores

12 destiladores

Ollas y bidones

250 bultos de sosa cáustica

Galones con tolueno

Sustancias químicas

Se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico, en Jalisco donde se detuvo a Armando “N”, alias “Delta 1”, se le relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

En otra acción en Durango,… pic.twitter.com/34MPoC1YQ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 19, 2025

