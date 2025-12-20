México y otros tres países de Latinoamérica, entre los más peligrosos del mundo, según ACLED

La inseguridad es un problema que afecta a muchos países del mundo y ACLED, una de las organizaciones más reconocidas en el monitoreo de conflictos armados dio a conocer los datos del Índice de Conflictos 2025 y cuatro países de Latinoamérica, incluido México están entre los más peligrosos del mundo.

Datos del Índice de Conflictos 2025

De acuerdo con el informe , se analizan los hechos registrados a lo largo del año en los países basándose en cuatro niveles centrales. En primer lugar se mide la mortalidad vinculada a la violencia y el riesgo para la población civil.

También se toma en consideración la extensión geográfica de los conflictos y el número de grupos armados activos y no solo se enfoca en el número de homicidios. Se analiza la capacidad de los actores violentos para controlar territorios, por ello, países sin guerras formales pueden aparecer con niveles críticos.

México, entre los países más peligrosos del mundo

Los datos revelan que 4 de los 10 países más peligrosos del mundo están en Latinoamérica lo que muestra un deterioro de la seguridad en la región. México, Ecuador, Brasil y Haití son los territorios más inseguros del planeta.

Según el ranking mundial, Palestina ocupa el primer lugar, le siguen Myanmar y Siria y en cuarto lugar se encuentra México donde uno de los factores clave es la reorganización del Cártel de Sinaloa que desencadeno varias disputas internas.

Ecuador se encuentra en el sexto lugar debido al fortalecimiento de las pandillas como Los Choneros y Los lobos cuyos enfrentamientos han dejado 3 mil 600 muertes.

En séptimo lugar se encuentra Brasil afectado por la violencia urbana en grandes ciudades como Río de Janeiro donde un operativo policía dejó 130 muertos.

Haití ocupa el octavo lugar debido a que atraviesa una crisis política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y las pandillas controlan varias zonas.

Los 10 países más peligrosos del Mundo

Palestina Myanmar Siria México Nigeria Ecuador Brasil Haití Sudán Pakistán

México, el 4to país más peligroso del mundo

