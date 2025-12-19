Tras explosión de coche bomba, aseguran bodega usada para fabricar vehículos “monstruo” en Coahuayana

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dio a conocer este viernes el aseguramiento de un inmueble en el municipio de Coahuayana, el cual presuntamente era utilizado para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal, conocidos coloquialmente como "monstruo".

El operativo formó parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Decomisos en Coahuayana, Michoacán

De acuerdo con la dependencia, tras cumplir una orden de cateo en un predio ubicado en la calle Bugambilias, en la colonia Centro, se logró ubicar la bodega.

Dentro del lugar fueron confiscados ocho vehículos, entre ellos dos camiones conocidos como tipo "monstruo". Además, se incautaron 47 bolsas que contenían metanfetamina y dos más con marihuana.

¡Dimos un duro golpe al crimen en Coahuayana!



Los vehículos decomisados se encontraban en proceso de fabricación para ser equipados con un blindaje improvisado o "hechizo".

Todas las unidades junto con el narcótico incautado quedaron a disposición de la autoridad competente a efecto de dar continuidad a las investigaciones en curso.

Este operativo se da en un entorno de violencia reciente en la zona. El pasado 6 de diciembre en Coahuayana, explotó un coche bomba en las inmediaciones de la sede de la Policía Comunitaria, causando la muerte de seis personas.

La Fiscalía de Michoacán ha señalado esta semana que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás de ese atentado. Las autoridades confirmaron que la explosión fue provocada por un artefacto activado a distancia.

