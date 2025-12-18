Aseguran casi 50 mil litros de combustible sustraído de manera ilegal en Guanajuato

En Guanajuato fueron asegurados casi 50 mil litros de combustible después de que se detectaran dos tomas clandestinas en Villagrán y Cortázar, luego de recorridos de vigilancia, informó el Secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González.

Los elementos también aseguraron 3 mil litros de manguera que era usada por los delincuentes para la extracción ilícita desde ductos. Por lo que se afectó de manera severa a la logística de estas redes.

¿Cuántos litros de hidrocarburos han sido asegurados?

De acuerdo con el secretario de Seguridad estatal, en lo que va de la administración se han asegurado más de 100 millones de litros de hidrocarburos y derivados como parte de la estrategia CONFÍA, iniciativa para reducir la violencia y recuperar la tranquilidad trabajando en puntos clave del estado.

En Villagrán y Cortazar, durante recorridos de vigilancia, se detectaron dos tomas clandestinas, se aseguraron cerca de 48 mil litros de combustible y aproximadamente 3 mil metros de manguera utilizados para la extracción ilícita desde ductos. La acción permitió eliminar fuentes… pic.twitter.com/XGhAsMH9xp — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) December 18, 2025

¿En qué consiste la estrategia CONFÍA?

La Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFÍA) es una nueva estrategia que busca una mayor eficiencia en la prevención y combate del delito adaptando las acciones, según las necesidades específicas de cada zona.

La regionalización es una estrategia usada por el gobierno de Guanajuato para adaptar las acciones de seguridad a las características de cada región para medir y monitorear el impacto de las estrategias de seguridad implementadas.

La subsecretaría de Inteligencia Operacional centralizará y coordinará actividades de inteligencia, análisis e investigación criminal para dar respuestas efectivas ante la problemática de seguridad.

