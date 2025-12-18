Abaten al “Casilda”, jefe de plaza en Quintana Roo que era buscado por desapariciones

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que Miguel 'N', alias "Casilda", jefe de plaza de una banda generadora de violencia dedicada al narcomenudeo y extorsión en el municipio Felipe Carrillo Puerto, fue abatido.

Este hecho ocurrió después de que un operativo terminara en enfrentamiento armado en dicho municipio. Un hombre del mismo grupo delictivo también fue detenido.

¿Cómo fue el operativo en donde fue abatido el "Casilda"?

El operativo se realizó de la mano de elementos del Grupo Interinstitucional, la Policía de Investigación de la fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional para detener a Miguel 'N', considerado como objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado.

En el lugar de los hechos los policías estatales y municipales aseguraron armas de fuego largas (seis calibre 0.223 mm y una calibre y una calibre 7.62 mm, conocida como "cuerno de chivo"), cuatro armas cortas calibre 0.9 mm, granadas de fragmentación, cargadores abastecidos, ponchallantas, chalecos y accesorios tácticos.

La Fiscalía General del Estado da a conocer que durante el operativo aseguraron siete armas de fuego largas y cortas, ponchallantas, chalecos y accesorios tácticos.



¿Quién era el "Casilda"?

De acuerdo con las autoridades, el "Casilda" era considerado objetivo prioritario, por lo que contaba con ficha de recompensa por 700 mil pesos, desde el 19 de septiembre del año en curso, para quien diera información efectiva y fidedigna que contribuyera a su captura.

¿De qué se le acusa al "Casilda"?

A el "Casilda" es responsable de varios homicidios y desapariciones de personas, además de contar con orden de aprehensión vigente, por esos delitos.

