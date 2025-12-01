Balacera al interior de una plaza en Cuautitlán Izcalli deja dos muertos

Una balacera al interior de una lavandería ubicada en Plaza Arkana, en el municipio de Cuautitlán Izcalli , en el Estado de México, terminó en la muerte de dos personas y un herido. Ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas de este lunes 1 de diciembre.

Las múltiples detonaciones de armas de fuego provocaron pánico entre las personas que estaban por la zona, mientras que al poco tiempo llegaron las autoridades para asegurar la zona y comenzar con las investigaciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en Cuautitlán Izcalli?

Presuntos sicarios ingresaron a la plaza Arkana para realizar un ataque directo contra las personas que se encontraban en la lavandería. Les dispararon directamente y sus cuerpos quedaron en la entrada principal del local, tirados en el suelo.

Aunque paramédicos intentaron reanimarlos, ya no contaban con signos vitales. Una tercera persona resultó herida y fue trasladado al hospital, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México comenzó con las investigaciones.

Todavía no hay detenidos por el doble asesinato. La Fiscalía buscará los videos de seguridad de la plaza para identificar el vehículo y posiblemente la identidad de los sicarios que realizaron el ataque.

Cierran temporalmente la plaza en Cuautitlán Izcalli

Además de las detonaciones de arma de fuego y la fuerte presencia policiaca, los habitantes de Cuautitlán Izcalli se sorprendieron porque la plaza Arkana fue cerrada parcialmente para no interferir con las investigaciones correspondientes.

Por lo pronto, se espera que el martes 2 de diciembre el centro comercial retome sus actividades normales, mientras que la Fiscalía publicará detalles de la investigación cuando consigan la información pertinente.

¡Atención! 🔥🚓 Se registró una balacera al interior de una plaza comercial en Cuautitlán Izcalli que dejó al menos dos personas muertas y una lesionada. Policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional acordonaron y resguardaron la zona



El inmueble se encuentra… pic.twitter.com/J2CMbvzuEB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 2, 2025

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.