Autoridades de Puebla detienen a Isabel ‘N’, posible responsable del incendio en el bar “La Coss” en Puebla

En coordinación con diversas autoridades, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre la detención de Isabel 'N', presunta implicada en el incendio provocado en el bar "La Coss" registrado el pasado 18 de noviembre.

La mujer contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa y pudo ser detenida tras un operativo en el que participó la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

¿Cuántas personas murieron en el bar "La Coss"?

Siete personas murieron y cinco más resultaron heridas después de que un grupo armado entrara al bar y dejara atrapados a los clientes en medio del incendio que había provocado.

El grupo fuertemente armado incendió una camioneta blanca que estaba en la parte de afuera, así como parte del establecimiento. Tras la llegada de los servicios de emergencia varias personas fueron rescatadas y se reveló que una de las personas muertas era de origen extranjero.

¿Cómo fue la aprehensión de Isabel 'N'?

Isabel 'N' fue detenida en inmediaciones de la Plaza Ventura, en la zona de Vía Atlixcáyotl, en San Bernardino, Tlaxcalancingo, Puebla. Posteriormente quedó a disposición del Juez de Control, autoridad que definirá su situación jurídica.

¿Por qué el grupo incendió el bar "La Coss"?

El narcomenudeo o cobro de piso habrían sido los motivos del ataque al bar. Hay que señalar que dichos delitos son constantemente cometidos contra negocios en la entidad, así como en todo el país.

