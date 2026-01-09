Detienen a Yesenia “N”, particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por el homicidio de Carlos Manzo

Autoridades estatales y federales detienen a Yesenia “N” durante un operativo este viernes 09 de enero del 2026 y marcan un punto de inflexión en la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1º de noviembre de 2025 durante un evento público en Michoacán.

Yesenia “N” fue secretaria particular de Manzo y continuó en el mismo cargo con la alcaldesa interina Grecia Quiroz. Las autoridades sostienen que tenía acceso directo a la agenda, rutas y horarios del edil, información que pudo facilitar el ataque de parte del crimen organizado.

¿Quién es Yesenia “N” y por qué es relevante su captura?

Yesenia “N” ocupaba una posición estratégica dentro del Ayuntamiento. Controlaba la agenda diaria del alcalde y conocía con anticipación sus actividades públicas y privadas.

Esto resulta relevante porque el homicidio fue ejecutado con precisión logística, lo que apunta a una filtración interna más que a un ataque improvisado.

¿Cómo se ejecutó el crimen y qué se investiga?

Carlos Manzo fue asesinado por sicarios durante un evento masivo, a plena luz del día. El ataque fue directo y coordinado, lo que indica planeación previa.

La Fiscalía investiga si Yesenia “N” compartió datos sensibles con operadores del crimen organizado, en particular con células ligadas al CJNG.

El papel de Grecia Quiroz y las tensiones políticas

Grecia Quiroz asumió la alcaldía de forma interina tras la muerte de su esposo. Desde entonces ha exigido resultados y ha señalado retrasos en la investigación inicial.

La detención de su secretaria personal genera presión política y mediática, además de cuestionamientos sobre la seguridad interna del gobierno municipal.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Yesenia “N” será presentada ante un juez en las próximas horas. La FGE buscará imputarle delitos relacionados con homicidio calificado y delincuencia organizada.

Cae el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Expertos señalan que el caso podría escalar a una investigación por red criminal dentro de estructuras gubernamentales locales.

