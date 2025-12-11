Detienen a cinco extorsionadores ligados a “El Limones” en Durango y Coahuila

El Gabinete de Seguridad informó que cinco integrantes de la red criminal de El Limones fueron detenidos en nuevos cateos ejecutados en Durango y Coahuila. Las capturas ocurrieron días después del arresto de Edgar “N”, considerado operador financiero y objetivo prioritario.

Detienen al "Limones", extorsionador de comerciantes y operador de "Los Cabrera" Durante la detención del “Limones” se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico; las autoridades realizan las investigaciones necesarias. 10 diciembre, 2025

Las autoridades explicaron que esta célula había afectado durante años a comerciantes y ganaderos de la Comarca Lagunera. Su actividad generaba presión económica y temor en una de las zonas más golpeadas por la extorsión en el norte del país.

¿Quiénes participaron en los operativos?

La Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinaron las acciones. Se sumaron el Centro Nacional de Inteligencia y los gobiernos de Durango y Coahuila para asegurar puntos clave de operación criminal.

El despliegue conjunto permitió ubicar domicilios asociados a la red de El Limones. Las instituciones destacaron que el trabajo interestatal fue decisivo para evitar fugas y neutralizar rutas operativas.

¿Por qué esta célula preocupaba a las autoridades?

El grupo generaba pérdidas constantes a pequeños negocios y unidades productivas. Sus esquemas de cobro forzado afectaban cadenas de abasto y limitaban la actividad comercial en municipios de la región.

El Gobierno federal advirtió que esta estructura representaba uno de los focos más activos de extorsión local. Su desmantelamiento se considera un golpe relevante para la economía regional.

¿Qué dijo el Gabinete de Seguridad?

La comunicación oficial destacó que las detenciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. El Gabinete aseguró que los operativos continuarán hasta desarticular por completo redes similares.

La postura gubernamental subrayó que la captura de El Limones y sus operadores envía una señal directa: quien extorsione será ubicado y detenido sin importar el estado en el que opere.

¿Qué se espera en los próximos días?

Autoridades prevén nuevas acciones para identificar a colaboradores restantes. La coordinación entre los tres niveles de gobierno seguirá activa en puntos estratégicos de La Laguna.

Especialistas en seguridad consideran que estos operativos pueden reducir la presión criminal sobre comercios y productores si se mantienen monitoreos constantes y vigilancia preventiva.

