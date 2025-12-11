Detienen a 5 personas vinculadas a extorsiones de “Los Cabrera” y “El Limones”

Fuerzas federales detuvieron a cinco personas más ligadas a "Los Cabrera", que presuntamente realizaban extorsiones a comerciantes y ganaderos en Durango y Coahuila, luego de la caída de Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El limones" , uno de los líderes de la célula criminal.

Como parte de las acciones derivadas del operativo en el que fue capturado Rodríguez Ortiz, las fuerzas de seguridad cumplimentaron órdenes de cateo en distintos inmuebles ubicados en ambos estados. En estos puntos fueron asegurados armamento, equipo táctico y diversos vehículos utilizados por la organización delictiva. En total, seis personas fueron detenidas, incluyendo a Edgar "N".

Con ello se logró "debilitar la estructura delictiva relacionada con delitos de extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango, así como con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región, además de lavado de dinero", según se informó en un comunicado.

En continuidad a los cateos realizados en Durango y Coahuila, donde fue detenido Edgar "N", alias "El Limones", identificado como objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @Defensamx1, @SSPCMexico y el Centro Nacional de…

En la captura participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y de la Guardia Nacional (GN), además del apoyo del gobiernos locales.

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada, utilizando capacidades técnicas y operativas de inteligencia e investigación, en estricto apego a derecho, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión", concluyó.

