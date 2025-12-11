Anuncian Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; acciones que contempla

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión durante la 52° sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada este jueves.

Harfuch señaló que esta acción responde a que la extorsión es uno de los delitos que más preocupa a los sectores productivos del país y a la población en general, lo cual llevó a que se implementara dicha estrategia desde julio del presente año.

El acuerdo es "un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales", destacó García Harfuch en la reunión realizada en Palacio Nacional.

Desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la #Extorsión, el pasado 6 de julio por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas en el 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22…

¿En qué consiste el Acuerdo Nacional contra la Extorsión?

Durante el evento, que encabeza en la presidenta Claudia Sheinbaum y al cual también acuden todas y todos los gobernadores, se indicó que el plan se centra en cuatro ejes fundamentales para la operatividad nacional:



Armonización Legislativa: Unificar las leyes en los estados para que la extorsión sea un delito que se persiga de oficio (contempla hasta 42 años de cárcel.

Especialización en Fiscalías: Creación de áreas especializadas en las fiscalías o, en su caso, el fortalecimiento de las ya existentes.

Fortalecimiento del 089: Mejorar la operación del número único de denuncia anónima.

Manual Nacional: Elaboración de un documento para "unificar los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito".

Según Harfuch, estas medidas buscan dar "mayor certidumbre a las víctimas" y consolidar un enfoque nacional que permita a todas las entidades "actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes".

Con la estrategia integral, trabajamos todos los días para construir la paz, fruto de la justicia.

Extorsión, único delito de alto impacto al alza

El anuncio del Acuerdo Nacional contra la Extorsión se da apenas unos días después de que el Gobierno de México presentara un informe sobre los delitos de alto impacto en México, los cuales han presentado una disminución considerable durante la actual administración, excepto la extorsión, que ha ido al alza.

Según los datos que se compartieron esta tarde, desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión se han recibido más de 102 mil 800 llamadas de denuncias y se han detenido más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República.

Sheinbaum Pardo destacó que el principal desafío para el gobierno federal y los gobiernos estatales el próximo año será combatir y erradicar este delito.

