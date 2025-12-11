inklusion.png Sitio accesible
Pasajera roba dinero a chofer de combi en menos de dos minutos

Mediante redes sociales fue exhibida una pasajera que le robó el dinero a un chofer de una combi en menos de dos minutos, situación que causó indignación entre los usuarios.

Seguridad

Por: Itandehui Cervantes

  • La mujer subió a la combi y tomó el fajo de billetes que tenía el chofer, posteriormente pagó su pasaje y actuó como si nada hubiera pasado.
  • El chofer de la combi difundió el video para que lo ayuden a localizar a la mujer quien tiene el cabello rubio y un tatuaje de rosario en la mano.
