Pasajera roba dinero a chofer de combi en menos de dos minutos
Mediante redes sociales fue exhibida una pasajera que le robó el dinero a un chofer de una combi en menos de dos minutos, situación que causó indignación entre los usuarios.
- La mujer subió a la combi y tomó el fajo de billetes que tenía el chofer, posteriormente pagó su pasaje y actuó como si nada hubiera pasado.
- El chofer de la combi difundió el video para que lo ayuden a localizar a la mujer quien tiene el cabello rubio y un tatuaje de rosario en la mano.