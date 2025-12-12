Detienen a 6 sujetos con cientos de dosis de droga en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ( SSC CDMX ), detuvo a dos menores de edad y cuatro adultos de entre 19 y 25 años de edad en la alcaldía Venustiano Carranza, esto por el delito de portación de diferentes dosis de narcóticos en la colonia Morelos.

A través de un comunicado emitido por medio de sus canales de difusión oficiales, la SSC CDMX detalló que los hechos ocurrieron entre la calle Mineros y la avenida Carpintería de la colonia antes mencionada, esto en medio de los operativos de seguridad para la prevención del delito.

🚨#AlertaADN



Detienen a seis hombres, entre ellos dos menores, en posesión de 270 dosis de narcóticos en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc https://t.co/jx32EsrWBs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 12, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue la detención en la Venustiano Carranza?

De acuerdo con el comunicado emitido por la SSC CDMX, la detención de estos seis sujetos en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, ocurrió mientras los uniformados realizaban sus recorridos rutinarios en la calle y avenida ya referidas.

Fue en ese momento que los elementos de seguridad observaron a un grupo de jóvenes que estaba manipulando varias bolsas de plástico transperante, por lo cual al momento de percatarse de la presencia de los oficiales, intentaron huir sin éxito.

Se mencionó que en ese momento los elementos de seguridad les marcaron el alto y en apego a los protocolos de actuación de la misma SSC, se llevó a cabo la revisión correspondiente en la cual se encontraron más de 200 dosis de diferentes narcóticos.

Decomisan decenas de dosis de droga

De acuerdo con las autoridades capitalinas, tras la detención se decomisaron 31 bolsas con marihuana, 90 envoltorios del mismo tipo de narcótico, 100 envoltorios más con un polvo blanco similar a la cocaína, así como 80 bolsitas de una sustancia sólida parecida a la piedra.

Es importante señalar que los detenidos son dos menores de edad de 17 años, así como uno de 19, dos de 21 y uno más de 25 años.

SSC CDMX realiza operativo contra el robo de autopartes en la Peralvillo

Dos de los detenidos ya cuentan con ingreso al Sistema Penitenciario

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que uno de los detenidos de 21 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la CDMX por delitos contra la salud, mientras que el de 25 años cuenta con dos ingresos por robo y narcomenudeo en 2022 y 2023 respectivamente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.