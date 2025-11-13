Detienen a cuatro hombres en Michoacán y decomisan 200 cartuchos en operativos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que cuatro personas fueron detenidas con armas de fuego y se hizo el decomiso de 200 cartuchos y cargadores, durante dos operativos en Michoacán .

En un comunicado, la SSPC mencionó que las detenciones se llevaron a cabo como parte de "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia". En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En dos acciones en #Michoacán, se detuvo a cuatro personas y se aseguraron más de 200 cartuchos. https://t.co/aw6OQPwjN5 pic.twitter.com/nrymxJu35A — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 13, 2025

¿Cómo se realizaron las detenciones?

Las detenciones se realizaron tras patrullajes en el municipio de Gabriel Zamora en los que se detectaron a varias personas que tenían armas de fuego. En la inspección se les hallaron tres armas largas, 130 cartuchos, dos cargadores, dos cuatrimotos y un vehículo.

En un segundo operativo llevado a cabo en el municipio de Parácuaro , los efectivos localizaron un vehículo en aparente estado de abandono, en donde se hallaron 108 cartuchos, 20 cargadores, entre otras prendas tácticas.

