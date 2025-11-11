Caso Leydi y Alexa: Prisión para 6 militares por muerte de niñas en Badiraguato

Seis integrantes del Ejército Mexicano están en prisión por la muerte de las niñas Leidy (11 años) y Alexa (7 años) en Badiraguato, informó este martes el General Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo.

Los elementos se encuentran detenidos en la prisión militar de Mazatlán, luego del fallo dictado por un Juez de la Fiscalía General de Justicia Militar, dijo en su participación en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Trevilla Trejo señaló que también existen carpetas de investigación por el caso en la Fiscalía General de la República (FGR).

"Yo estoy muy satisfecho porque se hace justicia. Lamentablemente, las niñas no van a nacer; ese es el gran dolor de los sinaloenses, todos los niños y jóvenes que mueren en esta guerra sin sentido", indicó Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Caso Leidy y Alexa: ¿Qué le pasó a las menores en Badiraguato, Sinaloa?

Han pasado seis meses de este hecho que conmocionó al estado de Sinaloa. El pasado 6 de mayo, elementos de seguridad federal y la Fiscalía General de Justicia del Estado fueron emboscados por un grupo de sujetos armados en la comunidad de El Naranjo; los efectivos del Ejército mexicano respondieron a la agresión y una familia que viajaba por la zona quedó atrapada.

Las dos niñas murieron al ser alcanzadas por las balas, mientras que un menor de 12 años identificado como Gael y sus padres, Saúl y Anabel, resultaron con heridas graves.

Se cumplieron 6 meses de la ejecución arbitraria de las niñas Leidy y Alexa de 11 y 7 años en #Sinaloa, por parte del #Ejército, en lo que inicialmente, de manera falsa, se dijo que fue un enfrentamiento. Abrimos hilo 🧵👇 — Centro Prodh (@CentroProdh) November 11, 2025

En un principio se dijo que fueron víctimas de un "fuego cruzado", pero familiares de las dos menores siempre indicaron que fue un ataque directo por parte de los elementos castrenses.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.