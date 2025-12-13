Tras persecución detienen a hombre por robo en calles de la CDMX

Tras una persecución, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron a un hombre de nacionalidad venezolana que amenazó con un arma punzocortante a dos mujeres y les robó en calles de la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX.

Detienen a extranjero que robó a dos mujeres

Mediante un comunicado, la SSC informó que personal del C2 Centro reportó un robó a dos personas en las calles Cozumel y Puebla en la colonia Roma Norte.

Ante ello, acudieron policías de la SSC, quienes se entrevistaron con dos mujeres de 30 años quienes informaron que un hombre les había robado sus pertenencias.

Los operadores del C2 le indicaron a los policías que el presunto responsable se encontraba unos metros más adelante, así que llevaron a cabo una persecución.

Ante ello, los efectivos detuvieron al hombre y le realizaron una revisión de seguridad y hallaron dos dispositivos telefónicos de alta gama que fueron reconocidos por las afectadas.

El hombre de 26 años quien al ser detenido dijo ser de nacionalidad venezolana fue puesto a disposición de Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Alcaldías con mayor percepción de inseguridad

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer trimestre de 2025, el 63% de la población mayor de 18 años señaló que vivir en su ciudad es inseguro. Las mujeres tienen una percepción de inseguridad del 68.5% y los hombres 56.7%.

En la CDMX las alcaldías con mayor percepción de inseguridad fueron:



Xochimilco: 77.3%

Tláhuac: 71.6%

Iztapalapa: 70.2%

Gustavo A. Madero: 68%

Azcapotzalco: 63.4%

Álvaro Obregón: 62.8%

Iztacalco: 60.5%

Tlalpan: 54.4%

Magdalena Contreras: 54.2%

Cuauhtémoc: 53.4%

Venustiano Carranza: 52.2%

Milpa Alta: 49.5%

Miguel Hidalgo: 45.3%

Coyoacán: 42.5%

Cuajimalpa: 36.9%

Benito Juárez: 22%

Por otro lado, la alcaldía Benito Juárez se mantuvo como una de las más seguras con una percepción negativa de 15.6%.

