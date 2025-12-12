“El Limones” y 5 presuntos integrantes de “Los Cabrera” ingresan al penal del Altiplano

Durante la mañana de este viernes, Edgar "N", alias "El Limones" y otras cinco personas relacionadas con "Los Cabrera" fueron ingresadas al Centro Federal de Reinserción Social Número 1 El Altiplano.

Trasladan al Altiplano a "El Limones"

Edgar "N", alias "El Limones" fue trasladado al penal debido a que esta acusado de ser líder de una célula criminal e integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) dedicada al trasiego de drogas y extorsión a comerciantes y ganaderos.

Era considerado como un objetivo prioritario por ser jefe de plaza y operador financiero de un grupo delictivo. Según la información, "El Limones" formaba parte del segundo nivel de la estructura criminal y recibía órdenes directas de Luis Cabrera Sarabia alias "El 03". Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó operaciones irregulares relacionadas con fraude y lavado de dinero pues recibió depósitos millonarios de origen in justificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con el lavado de dinero.

¿Quiénes son Los Cabrera?

Los Cabrera Sarabia es una organización criminal conformada por hermanos oriundos en la comunidad de Vasco Gil en Canelas, Durango y están ligados al cártel de Sinaloa . Se dedicaban al cultivo de marihuana en la zona serrana de Durango para después vender el producto a organizaciones criminales.

Un conflicto con el lugarteniente de "El Chapo" en Chihuahua desató una disputa por el control de zonas de producción en Durango y Chihuahua. El conflicto dio visibilidad a los Cabrera y el Cártel de Sinaloa los consideró sus aliados.

