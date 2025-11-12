Desmantelan narcolaboratorios en Sinaloa; aseguran armas y droga

La Secretaría de la Defensa Nacional informó este miércoles 12 de noviembre que integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano realizaron un operativo en diferentes localidades de Sinaloa donde aseguraron droga, armas y desmantelaron laboratorios clandestinos.

Aseguran armas y droga en Sinaloa

En los poblados Melado, Bacata y Las Milpas del Carrizo, municipio de Culiacán se inhabilitaron 3 áreas de concentración y 3 mil 550 litros de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética.

Además, en inmediaciones de la carretera libre Potrerillos- La Petaca, municipio de Concordia se aseguraron mil 87 cartuchos, 1 cargador y un vehículo.

En Culiacán localizaron e inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas. Se aseguraron 8 mil 850 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina.

Por otro lado en Elota, se localizaron e inhabilitaron cuatro campamentos con 3 mil 196 plantas de marihuana y se aseguraron 4 armas largas, 57 cargadores, 2 mil 944 cartuchos y cuatro chalecos tácticos.

Todos los objetos localizados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se realizarán las investigaciones correspondientes.

Decomiso histórico en drogas y armas

De acuerdo con la información de la SSPC desde febrero se han detenido a 8 mil 933 personas y se han asegurado 6 mil 828 armas de fuego y un millón 176 mil 385 cartuchos de diversos calibres, 31 mil 350 cargadores.

También 109 mil 110 kilos de droga entre ellos 493.92 kilos de fentanilo, 5 mil 538 vehículos y mil 74 inmuebles. Se han hecho otras detenciones y aseguramientos en Tijuana, Baja California, Chihuahua, Chihuahua, Guaymas, Sonora y Reynosa, Tamaulipas.

