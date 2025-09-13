Tras detención en Paraguay, alistan extradición de Hernán Bermúdez Requena

La Fiscalía de Paraguay prepara las primeras diligencias para la extradición de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Manuel Doldán, Fiscal de Asuntos Internacionales, informó que en las próximas horas un juez especializado en crimen organizado convocará a una audiencia, con el objetivo de definir el proceso de extradición del exfuncionario. No obstante, el proceso legal puede tardar meses.

El fiscal declaró al periódico paraguayo ABC que en la audiencia inicial se determinará si Bermúdez Requena acepta la extradición de manera voluntaria o si decide impugnarla a través de su equipo legal.

Sin embargo, señaló que no anticipa un proceso rápido, al menos desde la perspectiva del sistema judicial de ese país.

En la primera audiencia del proceso vamos a saber cuál es el planteamiento de la defensa o si se somete a un trámite de simple extradición, que lógicamente, acortará los trámites judiciales, pero no se prevé una entrada inmediata, por lo menos desde el sistema judicial -indicó.

También señaló que Bermúdez Requena, de 72 años, podría enfrentar complicaciones procesales debido a su edad, por lo que se está evaluando cómo manejar esta situación, ya que la aplicación de medidas cautelares en personas de la tercera edad suele ser compleja y difícil de implementar.

Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país. https://t.co/DR6bmSrcvs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 13, 2025

Según lo declarado por Doldán, la detención del también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, se dio en el marco de una solicitud de extradición realizada por México mediante la vía diplomática conforme a un tratado de extradición vigente entre ambos países, lo que permitió que el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal, dictara la orden de detención.

¿Cómo fue la captura del líder de “La Barredora”?

Hernán Bermúdez Requena fue capturado por fuerzas paraguayas, en colaboración con autoridades mexicanas, la noche del viernes al sábado en un lujoso sector de la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso.

Autoridades utilizaron labores de inteligencia, seguimiento de movimientos financieros y vigilancia, lo que permitió ubicarlo.

Sobre el exjefe policial, que salió de México en enero pasado, pesaba una ficha roja emitida por la Interpol a mediados de julio pasado acusado “de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés”.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, advirtió este sábado en un mensaje en la red social X que su país “no será refugio de criminales”.

Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el… pic.twitter.com/O7aON498Bc — Santiago Peña (@SantiPenap) September 13, 2025

El mandatario difundió un video de la operación para la captura en la que se observa a agentes con armas largas y ropas militares intentando derribar la puerta de la vivienda donde se encontraba Bermúdez Requena.

El detenido sin embargo no opuso resistencia y se le observa conversando con autoridades sentado en un sillón.

Actualmente el tabasqueño está bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

