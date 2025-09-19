inklusion.png Sitio accesible
Ladrón se hace pasar por abaogado para robar casa

El hombre llamó a uno de los departamentos y convenció a la empleada doméstica de que era un abogado y le pidió que vaciara la caja fuerte de la casa.

Publicado por: Itandehui Cervantes

  • El delincuente robó una vivienda en u complejo departamental sobre la calle Galeana en Nuevo León.
  • El hombre llamó al departamento y se hizo pasar por un abogado de la familia para que la empleada doméstica le entregara las coasas.
  • Le dieron indicaciones de entregar todo a una vehículo blanco qye estaría afuera del domicilio.
Nuevo León
