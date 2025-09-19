¡Decomiso histórico! Aseguran mas de mil kilos de metanfetamina en Culiacán y Sonora
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desde febrero hasta ahora hasta ahora se han detenido a 7 mil 378 personas y se han asegurado 5 mil 709 armas de fuego.
Durante un operativo, elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República aseguraron metanfetamina en Culiacán, Sinaloa y fentanilo en Sonora.
Aseguran metanfetamina en Culiacán
Mediante una publicación en redes, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el Grupo Interinstitucional localizó una camioneta con reporte de robo que trasladaba paquetes con más de mil kilos de metanfetamina.
Los elementos de la policía llevaban a cabo un operativo para localizar la camioneta NP300 color rojo de la maca Nissan que había sido reportada como robada. Al realizar un patrullaje en el poblado El Carrizal , elementos de seguridad observaron un vehículo con esas características.
Al salir de los caminos hacia la carretera Culiacán-Mazatlán, la camioneta que estaban persiguiendo sufrió un percance y los ocupantes huyeron entre la maleza.
Tras cotejar datos, se corroboró que el vehículo era el que tenía reporte de robo y en la parte trasera localizaron 31 paquetes de metanfetamina con un peso de alrededor de mil 218 kilos.
La camioneta y la presunta droga fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público Federa l para realizar las investigaciones correspondientes.
Durante un operativo de búsqueda en Culiacán, el Grupo Interinstitucional localizó una camioneta y, en su interior, paquetes con más de 1000 kilos de presunta metanfetamina— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 19, 2025
Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía… pic.twitter.com/aerQGCmKRd
Decomisan mentanfetamina y fentanilo en Sonora
Además, en Sonora, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional realizaron un operativo y aseguraron 250 kilos de metanfetamina y 5 kilos de fentanilo en San Luis Río Colorado. Cabe mencionar que la metanfetamina y el fentanilo son drogas peligrosas y potencialmente mortales, estimulan el sistema nervioso central, reconfigurando rápidamente el cerebro y provocando adicción. Los opioides sintéticos han sido una de las principales causas de muerte por sobredosis de opioides en todo Estados Unidos.
El trabajo de la Mesa Estatal de Seguridad sigue dando resultados.— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 19, 2025
Mi reconocimiento a la @DefensaMX y a la @GN_MEXICO_ por el aseguramiento de 250 kg de metanfetamina y 5 kg de fentanilo en San Luis Río Colorado.
Refrendo mi compromiso permanente de seguir trabajando de forma… pic.twitter.com/tP7xqsrS9p
Decomiso de droga y detenciones en México
Según cifras de la SSPC , desde el 5 de febrero, hasta ahora se han detenido a 7 mil 378 personas y se han asegurado 5 mil 709 armas de fuego, un millón un mil 469 cartuchos de diversos calibres, 27 mil 195 cargadores. Además, se han decomisado 95 mil 352 kilos de droga, entre ellos 447 kilos de fentanilo, 4 mil 904 vehículos y 902 inmuebles.
Los estados donde se han realizado operativos son: Baja California, Chichuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
