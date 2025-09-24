inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Seguridad
Video

Revelan resultados de autopsia de bebé arrojada en canal de aguas negras

Se conocen los resultados de la autopsia de la bebé recién nacida que fue lanzada a un canal de aguas negras en El Salto, Jalisco, por sus propios padres.

Actualizado el 24 septiembre 2025 15:34hrs
Compartir:
Publicado por: Adriana Pacheco

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señaló que un sangrado dentro del tejido del cerebro, seguido de un traumatismo craneoencefálico, fueron las causas de la muerte de la bebé arrojada a un canal de aguas negras.

  • El cuerpo de la bebé está en la morgue metropolitana
  • Los padres están a disposición del Ministerio Público
  • La Fiscalía de Jalisco investiga el hecho
Jalisco
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!