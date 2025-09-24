Revelan resultados de autopsia de bebé arrojada en canal de aguas negras

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señaló que un sangrado dentro del tejido del cerebro, seguido de un traumatismo craneoencefálico, fueron las causas de la muerte de la bebé arrojada a un canal de aguas negras.

El cuerpo de la bebé está en la morgue metropolitana

Los padres están a disposición del Ministerio Público

La Fiscalía de Jalisco investiga el hecho