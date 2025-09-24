Revelan resultados de autopsia de bebé arrojada en canal de aguas negras
Se conocen los resultados de la autopsia de la bebé recién nacida que fue lanzada a un canal de aguas negras en El Salto, Jalisco, por sus propios padres.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señaló que un sangrado dentro del tejido del cerebro, seguido de un traumatismo craneoencefálico, fueron las causas de la muerte de la bebé arrojada a un canal de aguas negras.
- El cuerpo de la bebé está en la morgue metropolitana
- Los padres están a disposición del Ministerio Público
- La Fiscalía de Jalisco investiga el hecho