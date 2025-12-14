Encuentran a Yareth Alexandra, joven desaparecida en Tecámac, en una bocina

La joven Yareth Alexandra, reportada como desaparecida tras salir del Conalep en Tecámac, fue hallada dentro de una bocina, pero con vida, después de 16 días.

Elementos de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía de Ecatepec, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la encontraron tras labores de investigación.

🔴 ¡De terror! Yareth Alexandra Quintero González, de 17 años, reportada como desaparecida desde el 28 de noviembre en Tecámac, fue hallada con vida oculta dentro de una bocina de madera durante un cateo en Temascalapa



Te contamos 🧵 pic.twitter.com/FgUOgd1RKR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 12, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el hallazgo de Yareth Alexandra?

En las labores de búsqueda se realizó un cateo en el fraccionamiento Exhacienda de Paula, en Temascalapa, y durante la ejecución la joven de tan solo 17 años fue localizada dentro de una bocina.

En el lugar también fueron detenidos Edgar Ricardo 'N', Martín Gerardo 'N' y César Alberto 'N', quienes fueron llevados al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Desaparición de Yareth Alexandra

La joven desapareció el 28 de noviembre después de acudir al Conalep Tecámac . Tras no saber nada de ella, su familia reportó su desaparición y se generó un boletín de búsqueda con Alerta Amber, con lo que el personal de la Célula de Búsqueda de Ecatepec pudo activar el protocolo para dar con su paradero.

¿Qué pasará con Yareth Alexandra?

Yareth fue presentada ante el Ministerio Público donde recibe atención especial por parte de la Procuraduría del Menor, Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los hombres detenidos por su secuestro es conocido por la adolescente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

