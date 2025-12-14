Dictan prisión preventiva contra “El Limones”
“El Limones”, operador de Los Cabrera, seguirá preso en el Altiplano mientras un juez define en seis días si es vinculado a proceso por la FGR.
Édgar Rodríguez “El Limones”, jefe de plaza de Los Cabrera, permanecerá en prisión preventiva.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- Un juez federal en Almoloya de Juárez dio hasta seis días para definir su situación jurídica.
- La FGR busca vincularlo a proceso por armas y delitos contra la salud.
- Fue detenido tras un cateo en Durango, donde se aseguraron armas y equipo táctico.
- En otro caso, Zhenli Ye Gon obtuvo un amparo para conocer la fecha exacta de su detención en EUA.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.