Dictan prisión preventiva contra “El Limones”

Édgar Rodríguez “El Limones”, jefe de plaza de Los Cabrera, permanecerá en prisión preventiva.

Un juez federal en Almoloya de Juárez dio hasta seis días para definir su situación jurídica .

. La FGR busca vincularlo a proceso por armas y delitos contra la salud.

Fue detenido tras un cateo en Durango , donde se aseguraron armas y equipo táctico.

En otro caso, Zhenli Ye Gon obtuvo un amparo para conocer la fecha exacta de su detención en EUA.

