inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Frentes fríos dejarán sin clases a alumnos de un estado este 15 de diciembre, alerta Protección Civil

Dictan prisión preventiva contra “El Limones”

“El Limones”, operador de Los Cabrera, seguirá preso en el Altiplano mientras un juez define en seis días si es vinculado a proceso por la FGR.

Videos,
Seguridad

Por: Ximena Ochoa

Édgar Rodríguez “El Limones”, jefe de plaza de Los Cabrera, permanecerá en prisión preventiva.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • Un juez federal en Almoloya de Juárez dio hasta seis días para definir su situación jurídica.
  • La FGR busca vincularlo a proceso por armas y delitos contra la salud.
  • Fue detenido tras un cateo en Durango, donde se aseguraron armas y equipo táctico.
  • En otro caso, Zhenli Ye Gon obtuvo un amparo para conocer la fecha exacta de su detención en EUA.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Cárteles mexicanos Narcotráfico