Un robo insólito en Sinaloa: Guardia Nacional pierde su camioneta en la carretera

En Culiacán, Sinaloa, un grupo de hombres armados robó una camioneta a tres elementos de la Guardia Nacional. El hecho se registró a las 6:30 de la mañana en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, cerca de la comunidad de Laguna de Canachi. Los agentes, dos mujeres y un hombre, vestían de civil y se transportaban en una Nissan Kicks gris oscuro cuando fueron sorprendidos.

Los delincuentes interceptaron el vehículo, apuntaron con armas y obligaron a los guardias a descender. Tras entregar las llaves bajo amenaza, los elementos quedaron varados en plena carretera. El caso ha encendido alertas por el aumento de la violencia en la región, donde la Guardia Nacional no solo enfrenta al crimen, sino que ahora también se convierte en víctima directa.

¿Qué hicieron los agentes tras el asalto?

Incomunicados al inicio, los tres integrantes de la Guardia Nacional pidieron auxilio a automovilistas que circulaban por la vía. Gracias a ello lograron contactar al 911 y reportar lo ocurrido. El robo fue confirmado poco después por fuentes de seguridad en la zona.

El incidente generó sorpresa no solo por la osadía del ataque, sino porque los guardias se encontraban en calidad de civiles y en un vehículo prestado, lo que los dejó vulnerables. La falta de respuesta inmediata evidenció la rapidez con la que los criminales actuaron.

Operativo de búsqueda y respuesta de las autoridades

Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército arribaron al lugar para auxiliar a sus compañeros. Se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la Maxipista y en comunidades cercanas, aunque hasta el momento no hay detenidos ni se ha localizado la camioneta robada.

El caso se suma a otros incidentes de alto impacto en la región, lo que genera críticas hacia la efectividad de los operativos. La población percibe que, pese a la presencia militar, los criminales actúan con impunidad y sin temor a ser detenidos.

Violencia al alza en Sinaloa: Un patrón que preocupa

El robo ocurre en un contexto de violencia creciente en Sinaloa. El 21 de agosto, un agente de la Guardia Nacional murió en Los Huizaches tras un ataque armado. Apenas ayer, en Los Mayos, autoridades hallaron un vehículo con armas y equipo táctico abandonado.

Según cifras oficiales, en el primer semestre de 2025 el robo de vehículos aumentó un 276% y los robos a comercios un 108%. El estado vive una disputa entre las facciones “Los Chapitos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Incluso con más de 10 mil efectivos desplegados, la inseguridad no ha cedido. La entrega de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024 solo abrió más frentes de violencia que hoy parecen desbordarse.