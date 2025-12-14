Detienen a Saúl “N”, líder de “Los Mayos” y 3 operadores en Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa , la SSPC y autoridades de Defensa informaron la detención de cuatro integrantes del crimen organizado, entre ellos, Saúl “N”, vinculado con la facción de Los Mayos. A continuación, te damos todos los detalles.

¿Cómo fue la detención de operadores de Los Mayos?

Como parte de los operativos conjuntos del Gobierno Federal, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y Defensa detuvieron a Saúl “N”, junto con tres de sus operadores identificados como Francisco "N", Ángel "N" y Tomás "N".

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la célula delictiva vinculada a la facción “ Los Mayos ” realizaban actividades de vigilancia, homicidios, robo de vehículo y distribución de droga.

Autoridades decomisan armas, vehículos y artefactos explosivos

Durante la detención, las autoridades federales y estatales informaron que se logró el decomiso de lo siguiente:

7 armas largas

Cartuchos

Artefactos explosivos improvisados

3 vehículos con reporte de robo

Tras la detención, las autoridades pusieron a los detenidos a disposición del Ministerio Público a fin de que inicien las investigaciones del caso.

¿Quiénes son Los Mayos?

"Los Mayos" es una poderosa facción del Cártel de Sinaloa , liderada históricamente por Ismael Mario Zambada García, alias "El Mayo". Tras la detención de Joaquín "El Chapo" Guzmán y la reciente declaración de culpabilidad de Zambada en Estados Unidos, este grupo ha estado en una pugna interna por el liderazgo con la facción de "Los Chapitos" (hijos de El Chapo Guzmán).

