¡No te enamores! Así es la nueva estafa de novias virtuales que roban tu identidad
La Policía Cibernética emitió algunas recomendaciones para evitar que te extorsionen o roben tu identidad a través de perfiles falsos en redes sociales, aplicaciones de citas o videojuegos.
Los fraudes virtuales cada vez son más comunes y todos estamos expuestos a ser víctimas, por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Policía Cibernética alertó sobre las novias virtuales un fraude que puede derivar en sextorsión, robo de identidad o extorsión.
Aunque este tipo de relaciones puede parecer inofensivo y hasta romántico, puedes terminar siendo víctima de alguna estafa por ello, las autoridades emitieron algunas recomendaciones.
¿En qué consiste el fraude de novias virtuales?
Uno de los principales riesgos asociados al fraude novias virtuales es la suplantación de identidad o catfishing , es decir que los ciberdelincuentes crean perfiles falsos en redes sociales, aplicaciones de citas o videojuegos para hacerse pasar por personas atractivas y carismáticas.
La relación inicia con conversaciones cotidianas, intercambio de fotos y expresiones afectivas, una vez que ganan la confianza de la víctima el agresor pide información confidencial, imágenes íntimas y transferencias de dinero.
A través de una relación virtual el ciberdelincuente puede obtener respuestas a preguntas de seguridad, contraseñas, ubicaciones frecuentas o nombres de familiares para hackear cuentas.
Recomendaciones para evitar el fraude novias virtuales
Ante ello, las autoridades piden a la población desconfiar de perfiles perfectos o recién creados y tomar en cuenta lo siguiente:
- Evita compartir datos personales como dirección, lugar de trabajo, escuela o cualquier información sensible
- No enviar fotos íntimas ni realizar videollamadas comprometedoras
- Jamás envíes dinero o compartas información financiera
- Verifica la identidad de la persona, solicita videollamadas o busca coincidencias de fotos en Google Images
- No instalar aplicaciones o archivos que te envíen
- Activa la verificación de dos pasos siempre que sea posible
- Limita tus redes sociales y quien pueda ver tu información personal
¿Qué hacer en caso de ser víctima del fraude de novias virtuales?
Es importante que denuncies perfiles sospechosos o intentos de fraude, puedes hacerlo directamente ante la Policía Cibernética .
Llama al número 55 5242 5100, extensión 5086, escribe un correo a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o envía mensajes a las redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
