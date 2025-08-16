Detienen a 5 personas y aseguran 900 dosis de droga en Cuajimalpa, CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez informó que se detuvo a 5 personas y se aseguraron varias dosis de droga tras realizar cateos en la alcaldía Cuajimalpa.

Elementos de la SSC, Fiscalía General de Justicia y el gabinete de seguridad realizaron dos órdenes de cateo para darle seguimiento a investigaciones por venta y distribución de droga en la alcaldía antes mencionada.

Detienen a 5 personas por venta y distribución de droga

Durante los cateos realizados en la calle Atilburros de la colonia Cruz Blanca y en la calle Ocampo en la colonia Cuajimalpa fueron detenidos cuatro hombres y una mujer por almacenamiento y distribución de narcóticos.

Posteriormente fueron llevados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación legal.

Aseguran droga durante operativo en CDMX

Se realizaron vigilancias fijas y móviles y se realizó un despliegue operativo y cuando los policías ingresaron a los dos domicilios aseguraron:

198 dosis de matanfetamina

170 dosis de cocaína

282 dosis de marihuana

39 paquetes de bolsas tipo ziploc

187 dosis de cocaína

131 dosis de piedra

Informe de seguridad en CDMX

De acuerdo con el informe de seguridad presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desde 2019 a la fecha los delitos de alto impacto han disminuido 62%, es decir que han reducido 26 mil delitos.

Además, ha habido un aumento en las detenciones y judicializaciones del 21%. Se tiene registro de una disminución del 51% en feminicidios en el primer semestre del año.

Destacan la detención de Luis Fernando N, Víctor Emiliano N y Luis Gerardo N, vinculados a un grupo delictivo que opera en la alcaldía Tláhuac y varias órdenes de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

