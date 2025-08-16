Detienen a 5 personas y aseguran 900 dosis de droga en Cuajimalpa, CDMX
Durante un operativo en CDMX se logró detener a 5 personas por venta y distribución de droga; se les aseguraron decenas de dosis de distintos narcóticos.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez informó que se detuvo a 5 personas y se aseguraron varias dosis de droga tras realizar cateos en la alcaldía Cuajimalpa.
Elementos de la SSC, Fiscalía General de Justicia y el gabinete de seguridad realizaron dos órdenes de cateo para darle seguimiento a investigaciones por venta y distribución de droga en la alcaldía antes mencionada.
Detienen a 5 personas por venta y distribución de droga
Durante los cateos realizados en la calle Atilburros de la colonia Cruz Blanca y en la calle Ocampo en la colonia Cuajimalpa fueron detenidos cuatro hombres y una mujer por almacenamiento y distribución de narcóticos.
Posteriormente fueron llevados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación legal.
Aseguran droga durante operativo en CDMX
Se realizaron vigilancias fijas y móviles y se realizó un despliegue operativo y cuando los policías ingresaron a los dos domicilios aseguraron:
- 198 dosis de matanfetamina
- 170 dosis de cocaína
- 282 dosis de marihuana
- 39 paquetes de bolsas tipo ziploc
- 187 dosis de cocaína
- 131 dosis de piedra
Informe de seguridad en CDMX
De acuerdo con el informe de seguridad presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desde 2019 a la fecha los delitos de alto impacto han disminuido 62%, es decir que han reducido 26 mil delitos.
Además, ha habido un aumento en las detenciones y judicializaciones del 21%. Se tiene registro de una disminución del 51% en feminicidios en el primer semestre del año.
Destacan la detención de Luis Fernando N, Víctor Emiliano N y Luis Gerardo N, vinculados a un grupo delictivo que opera en la alcaldía Tláhuac y varias órdenes de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
