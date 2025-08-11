Asesinan a locutora de EXA en Guanajuato; hallan su cuerpo en Silao

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer en Silao. Los restos corresponden a Geovanna Ramírez, locutora de la cadena de radio EXA.

Las autoridades informaron que iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Te contamos lo que se sabe del caso.

¿Qué le pasó a Geovanna Ramírez, locutora de EXA?

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Guanajuato, el domingo 10 de agosto de 2025, policías municipales recibieron un reporte ciudadano que alertaba del hallazgo del cuerpo de una mujer en la calle Queta Jiménez de la colonia La Estrella, ubicada en el municipio de Silao, Guanajuato, muy cerca de donde se instaló la Feria de Silao.

Elementos de la Fiscalía de Guanajuato se trasladaron a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo que presentaba signos de violencia y, tras las primeras indagatorias, se confirmó que se trataba de Geovanna Edith Ramírez, locutora de EXA.

Fiscalía de Guanajuato confirma que investigan el homicidio de la locutora de EXA

Tras el hallazgo, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios inició las indagatorias para identificar y capturar a el o los responsables del homicidio de la famosa locutora.

Aunque actualmente, Geovanna Ramírez no desempeñaba labores periodísticas, sí tenía una larga trayectoria en la radio.

Las autoridades de Guanajuato aseguraron que informarán de forma oportuna los avances del caso conforme el proceso lo permita.

