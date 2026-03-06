Samuel Aguirre

Periodista con una amplía trayectoria en medios digitales e impresos; trabajé como reportero en prensa escrita, en producción de programas de entretenimiento y desde hace 8 años formó parte de adn noticias en donde escribo sobre, cambios en las leyes y noticias relevantes que impactan a los habitantes de la Ciudad de México.Estudié en lay mi compromiso es informar de manera oportuna y veraz; además de crear contenidos de calidad y útiles para que el lector tenga la última palabra.