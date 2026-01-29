Donald Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para declarar una emergencia nacional e imponer aranceles a los bienes de los países que venden o suministran petróleo a Cuba, esto argumentando para proteger la seguridad nacional y la política exterior.

Por la mañana, el mandatario sostuvo una llamada con el gobierno mexicano, mismo que por décadas ha mantenido envíos a la dictadura cubana, argumentando razones humanitarias. La isla padece de hambre y de pobreza a consecuencia de los gobiernos socialistas que han frenado el desarrollo.

