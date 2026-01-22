¿Ya sabes que estudiar? La Feria vocacional del Ejército y Fuerza Aérea oferta lista de carreras

El inicio de año representa un gran desafío para los estudiantes, en la UNAM y otras escuelas se lleva a cabo el registro pero muchos todavía no tienen clara la carrera que van a estudiar , por lo que Defensa realizará una Feria vocacional del Ejército y Fuerza Aérea.

En la llamada Feria Profesiográfica además de que los estudiantes podrán conocer cuáles son las áreas en las que se podrían desarrollar, también podrán conocer detalles de la oferta académica que tienen las fuerzas de seguridad en México.

¿Dónde realizarán la Feria vocacional del Ejército y Fuerza Aérea?

En la Feria vocacional del Ejército y Fuerza Aérea los estudiantes podrán conocer las carreras que ofrece la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para este 2026.

Se llevará a cabo en las instalaciones del Ex Colegio Militar de Popotla, que está frente a la estación del Metro Popotla, el acceso será por Calzada México–Tacuba de alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX.

¿Cuándo será la Feria vocacional del Ejército y Fuerza Aérea?

El evento para recibir orientación vocacional para los alumnos se realizará el sábado 7 de febrero de 2026 en los horarios de 9:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

En la convocatoria se invita a los aspirantes a acudir con su familia para recibir algunos tips sobre su futuro, además el acceso será gratuito.

¡La educación militar al servicio de México!



La Feria Profesiográfica es el espacio ideal para conocer opciones, resolver dudas y acercarte a las carreras que ofrece la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional 2026.



Te esperamos en las instalaciones del Ex… pic.twitter.com/17fBfTfOku — @Defensamx (@Defensamx1) January 20, 2026

Carreras que ofrece el Ejército y la Fuerza Aérea

Algunas de las carreras que ofrece el Ejército son las siguientes:

Escuela Militar de Medicina.

Escuela Militar de Ingeniería.

Escuela Militar de Odontología.

Escuela Militar de Enfermería.

Escuela Militar de Transmisiones

Escuela Militar de Oficiales de Sanidad.

Escuela Militar de Graduados de Sanidad.

Escuela Militar de Clases de Sanidad.

Escuela Militar de Materiales de Guerra.

Escuela Militar de Clases de Transmisiones.



En lo que respecta a la Fuerza Aérea también existe la opción del Colegio del Aire que tiene la Escuela Militar de Aviación; Militar de Mantenimiento y Abastecimiento; Militar de Especialistas de Fuerza Aérea; y Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.