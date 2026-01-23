Alexa+ ahora habla mexicano; precios, llegada a México y nuevas funciones

La Inteligencia Artificial cada vez entra más en nuestra vida y se vuelve parte de las actividades diarias, desde la resolución de problemas hasta el uso de nuevas tecnologías, sigue cambiando nuesra forma de interactuar, y la muestra perfecta es Alexa+ , una nueva generación que incluso se adaptó a la región y ahora habla mexicano.

Actualmente Alexa funciona como un asistente virtual desarrollado por Amazon que interactua a través de dispositivos como Amazon Echo y otros equipos compatibles, sus respuestas son retomadas por diversos sitios y realiza tareas sencillas como reproducir música, encender las luces o algunos aparatos del hogar.

Al activarse con la palabra “Alexa”, el sistema escucha la solicitud del usuario y responde de forma inmediata y puede ofrecer información del clima, noticias y datos generales, además de establecer alarmas y recordatorios.

Hasta ahora Alexa con el paso del tiempo, aprende de las interacciones del usuario para ofrecer respuestas más precisas y personalizadas.

¿Cómo funciona Alex+ y por qué habla mexicano?

De acuerdo con el nuevo lanzamiento ahora hablar con Alexa+ será platicar con alguien cercano y que entiende incluso regionalismo que son palabras propias de una zona geográfica específica.

Por lo que ahora ofrece una interacción parecida a la conversación con un amigo, con pláticas son muy fluidas, sin importar que se usen expresiones cotidianas.

Por tanto ofrecen una Alexa que habla español con acento mexicano y entiende modismos locales, podrías decirle que planeas "echar la hueva", "voy a ir a la chamba", "eso está chido" o "no manches" por mencionar algunos, y la asistente entenderá de qué se habla.

¿Cuánto costará Alexa+en México?

De acuerdo con el sitio oficial, Alexa+ será gratuita durante la fase de Acceso Anticipado y despuésestará incluida gratis con la membresía de Amazon Prime. Alexa+ se podrá comprar por $399/mes si no se es miembro de Amazon Prime.

En México ya se puede tener el Acceso Anticipado a Alexa+ a través de dos formas, ya sea comprando un nuevo dispositivo Echo o con un registro en el siguiente link .

