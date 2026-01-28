¡Para evitar arrestos y multas! Habrá recolección nocturna de basura en 87 colonias del Edomex

Luego de que se anunció que realizarán arrestos e impondrán multas severas de más de 11 mil pesos a quienes tiren la basura en la calle; autoridades del municipio de Ecatepec en el Estado de México informaron que habrá recolección nocturna de basura para evitar dichas prácticas que afectan la vía pública.

De acuerdo con la presidenta municipal Azucena Cisneros dijo que la medida se debe a que muchas personas se niegan a respetar las calles limpias y con el tiempo esto provoca que el drenaje se tape y no funcione de la forma correcta.

“Hay una prioridad: la basura; los policías tienen la indicación de detener a cualquier persona que tire basura y se les aplicará la multa máxima, que es de 11 mil pesos”, dijo.

¿Cuáles son las colonias en las que habrá recolección de basura nocturna?

De acuerdo con el Gobierno Municipal de Ecatepec con la finalidad de evitar este problema habrá nuevos camiones recolectores de basura que realizarán recolección nocturna en domicilios totalmente gratis.

Detalló que operarán en 20 rutas para dar servicio a 87 colonias del municipio y así evitar la acumulación de basura en calles, barrancas y espacios públicos.

La recolección nocturna además será estratégica, ya que se atenderá de manera más eficiente las zonas con mayor generación de residuos, además de evitar congestionamientos viales durante el día.

Nuevos camiones para evitar multas

Estos nuevos camiones no pretenden que se mejore el servicio, sino también marcar un cambio en la manera en que se administra la recolección de residuos en el municipio.

Expresó que en el pasado la basura fue utilizada como un medio para la ganancia de unos cuentos, lo que provocó rezagos, corrupción y la que existan una gran cantidad de tiraderos clandestinos.

