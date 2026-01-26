Luna de Nieve: Hora exacta en la que podrás verla en CDMX y Edomex este 1 de febrero

La Luna está de moda, con el anuncio de la NASA sobre el regreso de astronautas de Estados Unidos al satélite, en estos días todos hablarán del astro pues se acerca la fecha en la que se podrá observar la Luna de Nieve en todo su esplendor.

De acuerdo con el Observatorio Las Cumbres, una red global única de telescopios robóticos la Luna atraviesa por fases cada mes, en las que su superficie se ve iluminada en diferentes proporciones misma que conocemos como Luna llena , Luna Nueva, Cuarto menguante y Cuarto creciente.

Las fases son resultado de que al orbitar la Tierra, una de sus caras siempre está orientada hacia el Sol. A medida que orbita, se ve desde diferentes posiciones, lo que da la percepción de proporciones de la superficie iluminada.

¿Cuándo será la hora exacta para ver la Luna de nieve?

La Luna tarda 27 días en orbitar la Tierra, y el ciclo de las fases lunares dura aproximadamente 29,5 días. El ciclo lunar es más largo porque, al orbitar la Tierra, la Tierra también orbita el Sol, por lo que la Luna necesita recorrer un poco más su órbita para completar un ciclo lunar.

Así la luna nueva ocurre cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol y no podemos verla durante la noche; a diferencia de la luna llena, cuando se encuentra en el lado opuesto de la Tierra al Sol; alcanza su punto más alto en el cielo en plena noche.

La superficie completamente iluminada o la llamada Luna de nieve se observará en CDMX y Edomex el domingo 1 de febrero de 2026, a las 16:09 horas; sin embargo, el satélite podrá verse majestuoso toda la noche.

Calendario lunar de febrero 2026

Estas son las fechas de las fases lunares para el mes de febrero 2026:

Luna llena el 1 de febrero

Cuarto Menguante el 9 de febrero.

Luna Nueva el 17 de febrero.

Cuarto Creciente el 24 de febrero.



