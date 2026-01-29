Phonbie, el miedo a estar sin celular: Causas, consecuencias y sector al que más afecta esta epidemia silenciosa

Cada vez es más habitual para las personas el uso del celular, para mantenerse en contacto con la familia, con la pareja o hasta para comunicarse sobre asuntos relevantes del trabajo; sin embargo, hay personas que lo han convertido en una adicción y que son llamadas Phonbies.

Entonces las personas pasan largas horas en el celular entre aplicaciones, comunicación y responsabilidades, y muchas veces no asumen que es anormal o quizá malo para la salud permanecer en la pantalla.

¿Qué es la nomofobia, terror a no tener celular?

Hoy incluso se ha creado el término Phonbie que es la mezcla de phone y zombie, lo que representa a personas absortas en su celular, ignorando su entorno; también se le llama nomofobia, que deriva de las palabra de "no-mobile-phone phobia" que es el miedo irracional y la ansiedad intensa que experimentan las personas al no tener su celular.

Lo peor para quienes padecen Phonbie es que basta con quedarse sin batería o sin señal para que las personas tengan un detonante de esta fobia.

Los Phonbies tienen esta fuerte dependencia, lo que a su vez provoca estrés, aislamiento y problemas físicos como dolores de cuello.

¿Qué alternativas hay ante la nomofobia?

Debido a los problemas sociales que representa tanto en lo social como en la salud de la persona que lo padece se recomiendan ratamientos incluyen terapia cognitivo-conductual, que van acompañadas de limitar el uso de pantallas y fomentar desconexiones digitales.

De acuerdo con el equipo de Orbium que cuenta con especialistas en adicciones, entre psicólogos, psiquiatras y terapeutas del antiguo Centro Terapéutico del Vallés situado en Barcelona la causa de este miedo se debe a la necesidad de hiperconexión, miedo a la incomunicación y dependencia emocional del dispositivo.

Este temor se asocia a problemas de salud mental como depresión, bajo autoestima y aislamiento social, afectando especialmente a jóvenes.

Aunque afecta a muchas personas de todas las edades, quienes pasan más tiempo en el celular y muestran más este comportamiento phonbie son los jóvenes.

