Phonbie, el miedo a estar sin celular: Causas, consecuencias y sector al que más afecta esta epidemia silenciosa
Cada vez crece más el número de Phonbies, es decir quienes tienen miedo a estar sin celular, conoce cuáles son los síntomes de esta fobia.
Cada vez es más habitual para las personas el uso del celular, para mantenerse en contacto con la familia, con la pareja o hasta para comunicarse sobre asuntos relevantes del trabajo; sin embargo, hay personas que lo han convertido en una adicción y que son llamadas Phonbies.
Entonces las personas pasan largas horas en el celular entre aplicaciones, comunicación y responsabilidades, y muchas veces no asumen que es anormal o quizá malo para la salud permanecer en la pantalla.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Qué es la nomofobia, terror a no tener celular?
Hoy incluso se ha creado el término Phonbie que es la mezcla de phone y zombie, lo que representa a personas absortas en su celular, ignorando su entorno; también se le llama nomofobia, que deriva de las palabra de "no-mobile-phone phobia" que es el miedo irracional y la ansiedad intensa que experimentan las personas al no tener su celular.
Lo peor para quienes padecen Phonbie es que basta con quedarse sin batería o sin señal para que las personas tengan un detonante de esta fobia.
Los Phonbies tienen esta fuerte dependencia, lo que a su vez provoca estrés, aislamiento y problemas físicos como dolores de cuello.
¿Qué alternativas hay ante la nomofobia?
Debido a los problemas sociales que representa tanto en lo social como en la salud de la persona que lo padece se recomiendan ratamientos incluyen terapia cognitivo-conductual, que van acompañadas de limitar el uso de pantallas y fomentar desconexiones digitales.
De acuerdo con el equipo de Orbium que cuenta con especialistas en adicciones, entre psicólogos, psiquiatras y terapeutas del antiguo Centro Terapéutico del Vallés situado en Barcelona la causa de este miedo se debe a la necesidad de hiperconexión, miedo a la incomunicación y dependencia emocional del dispositivo.
Este temor se asocia a problemas de salud mental como depresión, bajo autoestima y aislamiento social, afectando especialmente a jóvenes.
Aunque afecta a muchas personas de todas las edades, quienes pasan más tiempo en el celular y muestran más este comportamiento phonbie son los jóvenes.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.