Lista de motivos de despido justificado en México durante 2026

En México, los trabajadores han ganado varios derechos en el terreno laboral en los últimos años, desde el crecimiento prolongado del salario mínimo, aumento en las vacaciones y legislaciones como la Ley Silla que impide mantener de pie a los empleados por un tiempo prolongado.

Desde el 1 de enero, el salario mínimo general en México aumentó un 13%, estableciéndose en $315.04 pesos diarios y 9 mil 582.47 mensuales, lo que representó una noticia positiva; pero también es importante saber sobre las obligaciones que asume el trabajador y que en caso de no cumplirlas este 2026 serían causa de despido justificado.

¿Cuáles son las causas de despido justificado?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en la que también se suscriben todos los nuevos derechos de los trabajadores , las causas de despido justificadas para 2026 son varias y existen escenarios que exentan a los patrones de cualquier responsabilidad.

El artículo 47 establece que en casi de engaño con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca.

Otra razón es que se involucre en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del patrón, o del personal directivo o administrativo de la empresa

Otras acciones que se castiga como despido justificado son que el trabajador se vea involucrado en actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo; como también comprometer la seguridad de sus compañeros.

¿Las faltas son causa de despido justificado?

La Ley Federal del Trabajo establece que si el trabajador tiene más de tres faltas en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada si es causa de baja.

Otras razones están las siguientes:

Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado

Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades;

Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante



Cabe señalar que cuando un jefe despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que dé a conocer las razones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

