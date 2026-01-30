Champions League: Fechas clave del repechaje, octavos de final y

Se llevó a cabo el sorteo de la Champions League para la fase de playoffs con un nuevo enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid y el partido entre el vigente campeón Paris Saint-Germain y Mónaco.

Los equipos que clasificaron entre el noveno y el puesto 24 tendrán una eliminatoria de ida y vuelta entre 17 y 25 de febrero.

Mónaco vs. PSG

Galatasaray vs. Juventus

Benfica vs. Real Madrid

B. Dortmund vs. Atalanta

Qarabag vs. Newcastle

Brujas vs. Atlético de Madrid

Bodo/Glimt vs. Inter

Olympiacos vs. B. Leverkusen

¿Cuáles son los equipos clasificados a los octavos de la Champiosn League?

Los clubes que lograron la clasificación directa a los octavos de final fueron: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

¿Cuándo se disputará la gran final de la Champions League?

La fase de los playoffs se disputará los días 17 y 18 de febrero la ida y el 24 y 25 de febrero la vuelta; Real Madrid tendrá la oportunidad de sacarse la espina de la derrota 4-2 en Lisboa; además es una oportunidad de salir de la crisis que atraviesa tras la salida de Xabi Alonso. La ida se jugará de nuevo en el estadio Da Luz y la vuelta en el Santiago Bernabéu.

Otras fechas relevantes de la Champions League es que los octavos de final serán el 10 y 11 de marzo (ida), 17 y 18 de marzo (vuelta); mientras que la ida de los cuartos de final se llevará a cabo el 7 y 8 de abril y la vuelta el 14 y 15 de abril.

En tanto las semifinales del torneo se jugarán el 28 y 29 de abril la ida y 5 y 6 de mayo la vuelta; el gran partido será el 30 de mayo en Budapest, Hungría.

