“Nunca sentí nada al mutilar a secuestrados"; afirmaba “El Mochaorejas” en entrevista exclusiva

Recientemente trascendió la historia de Daniel Arizmendi López , conocido como “El Mochaorejas”, quien fue uno de los secuestradores más despiadados en México durante la década de 1990 y que su fama se extendió debido a que entregaba la oreja de sus víctimas a familiares para obligarlos a entregar una recompensa.

El secuestrador operó principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México y se ganó su apodo por las constantes mutilaciones que practicó como método de presión; su actuar conmocionó a la opinión pública y provocó un clima de temor generalizado.

¿Cómo operaba El Mochaorejas sus secuestros en México?

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades que llevaron a aprehender al delincuente, "El Mochaorejas" lideró una banda dedicada al secuestro de personas de distintos perfiles, entre las que estaban empresarios y familiares de figuras públicas. Uno de los casos más conocidos fue el secuestro de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, ocurrido en 1998, que evidenció graves fallas en los sistemas de seguridad y justicia del país.

El secuestrador fue capturado en agosto de 1998, después fue juzgado y condenado a múltiples sentencias que, en conjunto, superan los 300 años de prisión por delitos como secuestro, homicidio y delincuencia organizada.

¿Qué dijo El Mochaorejas sobre sus víctimas de secuestro?

Hace años, el periodista Javier Alatorre entrevistó al secuestrador , quien afirmó que no sentía ninguna culpa al mutilar a sus víctimas y detalló cómo operó para secuestrar y obligar a las familias a pagar recompensas.

"Era un reto hacia los policías, para mí, saber que haríamos un negocio. Nunca me dio placer mutilar a la gente, nunca sentí nada, ni horror ni pena", dijo el delincuente al titular del noticiero Hechos.

Daniel Arizmendi detalló "Los mutilábamos para forzar a la familia a pagar y yo lo decidía. Cortaba las orejas con tijeras de pollero"

El delincuente afirmó que conocía que su destino estaría en prisión; no obstante, lamentó que su familia terminará con la misma suerte.

Escucha la entrevista completa:

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.