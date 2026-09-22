Comer aguacate después de un enojo o coraje es completamente seguro y el mito de que hace daño es falso.

Esta creencia popular se ha transmitido por generaciones, según dice, comer aguacate tras un disgusto causa indigestión o problemas graves.

No obstante, existe una explicación científica que desmiente el mito.

Al enojarte, el cuerpo libera adrenalina y otros químicos que provocan la contracción o el vaciamiento rápido de la vesícula biliar y alteran el ácido del estómago.

El dolor o las náuseas ocurren por la reacción emocional y el estrés en el sistema digestivo, no por el aguacate ni por cualquier otro alimento que consumas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Se puede comer aguacate después de un susto?

Sí. Jorge Saucillo Alvares, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que cuando una persona se enoja, el organismo pasa por la misma situación que cuando se asusta: libera adrenalina principalmente, se dilata la pupila y aumenta la frecuencia cardiaca y respiratoria.

La ira es una respuesta del organismo ante una situación que nos hace sentir amenazados o que amenaza a alguien o algo que queremos. Cuando una persona experimenta este sentimiento, libera gran cantidad de adrenalina y, posteriormente, vienen los efectos de esa liberación. Por ejemplo, se vacía la vesícula biliar, es lo que comúnmente conocemos como “derramar bilis”.

Saucillo Alvares detalló que al vaciar la vesícula, algunas personas tiene efectos nocivos por el hecho de mantener la bilis en el estómago, lo cual genera nauseas, vómito e inflamación del estómago.

De ahí surgen mitos como comer bolillo para que recoja la bilis, y así disminuye la molestia que alguna gente puede llegar a tener cuando se enoja — apuntó el especialista.

“No hay ningún efecto, reacción alérgica a algún componente o ingrediente que tenga el aguacate y que pueda afectarnos a la salud cuando uno se enoja. No tiene nada que ver si consumes aguacate después de un coraje, no pasa nada”, destacó Ana Carolina Ibáñez, nutrióloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.