Cofepris emite Alertas Sanitarias tras robo de medicamentos, jeringas y condones

No compres medicamentos, jeringas o condones en lugares no aprobados por las autoridades, ya que la Comisión Federal para la Protección de Riesgo Sanitarios (Cofepris) emitió cuatro Alertas Sanitarias tras el robo de estos.

Por medio de cuatro comunicados, la dependencia informó que se presentaron los siguientes robos:

Medicamentos (Sinuberase y Neo-melubrina) en el Almacén de Drogas , S.A. DE C.V.

(Sinuberase y Neo-melubrina) , S.A. DE C.V. Dispositivos médicos (jeringas) en la empresa DKT de México , S.A. DE C.V.

(jeringas) , S.A. DE C.V. Dispositivos médicos (condones) en la empresa Becton Dickinson de México , S.A. DE C.V.

(condones) , S.A. DE C.V. El medicamentos Sydolil

#CofeprisInforma ¡Cuidado con lo que adquieres! 🚨⚠️



Emitimos #AlertaSanitaria por el robo de medicamentos y dispositivos médicos a las empresas Almacén de Drogas, S.A. de C.V., DKT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., y BECTON DICKINSON DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Además, advertimos mediante… pic.twitter.com/cvE3eJ814C — COFEPRIS (@COFEPRIS) September 22, 2026

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¿Cuáles fueron los medicamentos o insumos médicos robados por los que alertó Cofepris?

En detalle, la Cofepris alertó que los medicamentos robados fueron:

Sinuberase : denominación genérica es Espora de Bacillus Claussi; suspensión, 4 billones UFC, caja con 20 ampolletas; número de lote 5I132 ; caducidad en abril de 2027; pertenecían a Almacén de Drogas

: denominación genérica es Espora de Bacillus Claussi; suspensión, 4 billones UFC, caja con 20 ampolletas; ; caducidad en abril de 2027; pertenecían a Almacén de Drogas Neo-Melubrina : denominación genérica es Metamizol sódico; caja con 10 tabletas de 500 mg; número de lote FMX0999 ; caducidad en junio de 2028; pertenecían a Almacén de Drogas

: denominación genérica es Metamizol sódico; caja con 10 tabletas de 500 mg; ; caducidad en junio de 2028; pertenecían a Almacén de Drogas Prudence Clásico : condón de hule látex; caja con tres; números de lote NV577602, NV577603 y NV580901 ; caducidad en julio de 2030; pertenecían a la empresa DKT De México

: condón de hule látex; caja con tres; ; caducidad en julio de 2030; pertenecían a la empresa DKT De México BD Plastipak : jeringa de plástico estéril; 5mL con aguja, 21 g x 40 mm; número de lote 6114865 ; caducidad el 31 de marzo de 2031; pertenecían a la empresa Becton Dickinson de México

: jeringa de plástico estéril; 5mL con aguja, 21 g x 40 mm; ; caducidad el 31 de marzo de 2031; pertenecían a la empresa Becton Dickinson de México Sydolil: denominación ácido acetil salicílico con cafeína y ergotamina; caja con 12 tabletas de 400/50/1 mg; número de lote 102910; caducidad 07 de julio de 2026

En el caso Sydolil, la alerta es mayor debido a que se trata de un medicamento controlado, es decir, el paciente debería tener receta médica, por lo que se podría poner en riesgo la vida de la persona que ingiera la medicina.

Recomendaciones para la población ante medicamentos e insumos robados

Ante la situación, la Cofepris recomendó a los ciudadanos lo siguiente:

No adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos que vendan en tianguis, mercados u otros establecimientos informales

que vendan en u otros establecimientos informales En caso de identificar la venta de algunos de estos medicamentos (por su número de lote), realizar la denuncia correspondiente

medicamentos (por su número de lote), Tampoco comprar medicamentos en redes sociales y menos sin el comercio no tiene licencia de la Cofepris

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