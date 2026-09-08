Frutos rojos con salmonella: Síntomas de contagio y cómo saber si están infectados

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) retiró de una mezcla orgánica de tres bayas (fresas, moras y arándanos) congelados IQF por riesgo de E. coli 0145, te compartimos cómo identificar los alimentos contaminados y cuáles son los síntomas de contagio.

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¿Cómo saber que los alimentos están contaminados con salmonella?

Desafortunadamente no es posible identificar a simple vista cuando un alimento esta contaminado con E. coli ya que la bacteria no altera el olor ni el sabor de la comida. Sin embargo, se recomienda evitar consumir alimentos que presenten una coloración inusual o manchas grisáceas o marrones.

También se debe evitar consumir alimentos que tengan una textura viscosa o un olor desagradable, si hay cambios en la textura, las frutas y verduras pueden volverse blandas, un cambio en su consistencia puede ser indicador de la presencia de bacterias.

Para prevenir el riesgo de contraer E. coli se recomienda lavar y desinfectar las frutas y verduras, especialmente los que se consumen crudos.

Síntomas de contagio por E. coli

La bacteria Escherichia coli, conocida popularmente como E. coli se encuentra en los intestinos de las personas y los animales y la mayoría de tipos no causa daño pero hay otras cepas que si provocan infecciones.

Los síntomas de contagio aparecen entre 3 a 4 días después de consumir alimentos contaminados, algunos de los más comunes son:

Fuertes calambres estomacales

Diarrea

Fiebre

Náuseas y vómitos

La infección se puede agravar y provocar diarrea sanguinolenta grave y derivar en afecciones potencialmente mortales como el síndrome urémico hemolítico (SUH), hipertensión arterial o enfermedad renal crónica.

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