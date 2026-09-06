Las enfermedades vinculadas al Rojo 3, el aditivo alimentario más polémico en estos alimentos

Un ingrediente muy común en la industria alimentaria está en el centro de una creciente controvercia médica: El colorante Rojo 3, también conocidomo como eritrosina, utilizado durante décadas para dar un tono brillante a dulces, lácteos y bebidas, enfrenta restricciones severas debido a sus posibles efectos perjudiciales en el cuerpo humano.

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¿Qué enfermedades se asocian al consumo del colorante Rojo 3?

Estudios científicos avalados por organismos internacionales y de salud pública, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y agencias estatales de Estados Unidos han vinculado la exposición prolongada a este aditivo con diversos riesgos sanitarios:

Riesgo de tumores: Pruebas en modelos animales demostraron una corelación directa entre altas dosis de eritrosina y el desarrollo de tumores tiroideos.

Hiperactividad y transtornos de conducta: Evaluaciones de salud ambiental destacas que los colorantes artificiales puedesn excacerbar los síntomas de Transtorno de Hiperactividad con Défitic de Atención (THHDA) en niños sensibles.

Reacciones alérgicas y alteración hormonal: Se han documentado casos de urticaria, asma y posibles disrupciones en el sistema endocrino.

¿El Rojo 3 puede causar cáncer?

La Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA ) de Estados Unidos determinó que estudios realizados con ratas macho espuestas a concentraciones elevadas del Rojo 3 mostraron la aparicion de cáncer mediantes un mecanismo hormonal específico de estos animales.

Sin embargo, la propia agencia aclara que este mecanismo no ocurre en seres humanos y que los estudios disponibles en humanos y otros animales no produjeron el mismo efecto. Por ello, la FDA señala que no existe una evidencia de que el Rojo 3 provoque cáncer en las personas.

Más sobre el colorante rojo nº 3



Puede encontrarlo en dulces, alimentos y medicamentos.



Como se ha demostrado que es malo para la salud la FDA prohibió el Rojo Nº 3 (eritrosina) en enero de 2025 por provocar cáncer de tiroides, TDAH, problemas de comportamiento en niños como… pic.twitter.com/HmQQcwF6oB — Karim A Nesr (@karimanesr) January 20, 2026

¿Qué alimentos contienen colorante Rojo 3?

El Rojo 3 suele estar presente en golosinas, cereales azucarados, memeladas, gelatinas, coberturas de repostería, mericamentos en jarabe; etc. Aunque varias regulaciones internacionales han comenzado a prohibir su uso en cosméticos y alimentos, aún es posible encontrarlo en el etiquetado como E127 o Red 3.

Para proteger tu salud y la de tu familia, los expertos recomiendan revisar minuciosamente la lista de ingredientes antes de comprar productos ultraprocesados y optar por alternativas coloreadas con extractos naturalers como el betabel o el pimentón.

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