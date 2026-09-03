Un brote de Salmonella encendió las alertas en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, luego de que decenas de médicos comenzaran a presentar síntomas gastrointestinales.

El caso comenzó a investigarse después de que las autoridades detectaran un aumento repentino de personas con malestares gastrointestinales.

Y aunque los primeros indicios apuntaron hacia los alimentos proporcionados en el comedor institucional, todavía falta determinar exactamente dónde se originó la contaminación.

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🚨Grave crisis sanitaria en el Hospital General de México: se confirma un brote de Salmonella que ya afecta a 135 médicos residentes, con 41 de ellos hospitalizados por gastroenteritis infecciosa aguda.



Como médico, me parece alarmante e inaceptable que el personal de salud que… pic.twitter.com/JLcBKl3qP2 — Dr. Hector Rossete (@HectorRossete) September 3, 2026

¿Qué pasó en el Hospital General de México?

El evento fue identificado el 31 de agosto, cuando se registró un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales entre médicos residentes y de alta especialidad.

Para este jueves 3 de septiembre, se registraron 135 médicos residentes y de alta especialidad han sido afectados y 41 permanecen hospitalizados para recibir vigilancia y tratamiento.

El Hospital General de México informó que todos los pacientes hospitalizados se encuentran estables y bajo supervisión médica.

El resto de las personas afectadas forma parte de la estrategia de búsqueda y seguimiento implementada por el hospital para identificar a quienes pudieron haber estado expuestos.

¿Cuáles son los síntomas de la Salmonella?

Los principales síntomas de una infección por Salmonella son: diarrea, dolor o cólicos abdominales y fiebre.

También pueden presentarse náuseas, vómito, dolor de cabeza y pérdida de apetito y en algunos casos, la diarrea puede ser intensa y provocar deshidratación.

Ante el aumento de casos, el Hospital General comenzó con la búsqueda y seguimiento de personas que pudieron haber estado expuestas, además de realizar estudios para identificar el origen de la infección.

Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella spp. en los casos estudiados. En dos de ellos también se detectó una coinfección por Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Los pacientes que permanecen hospitalizados reciben vigilancia y tratamiento, mientras las autoridades continúan con la investigación epidemiológica y sanitaria.

La prioridad es identificar el origen del brote por Salmonella spp y establecer las medidas necesarias para evitar nuevos casos.

⚠️ Dolor abdominal, fiebre y náuseas: Conoce todos los síntomas de la salmonella y cómo afecta a tu intestino 🩺https://t.co/s8EdZqrpNc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 3, 2026

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