Alimentos que debes evitar sino quieres aumentar el cortisol

Últimamente alimentarse bien y hacer ejercicio se ha convertido en un estilo de vida y se habla mucho del cortisol y cómo el estrés puede provocar un mal funcionamiento de nuestro organismo, por ello, te decimos qué alimentos favorecen esta hormona y cómo identificarla.

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¿Qué alimentos aumentan el cortisol?

Primero, es importante recalcar que el cortisol es la hormona del estrés y su producción excesiva puede provocar el síndrome de Cushing o la enfermedad de Addison. Influye en el metabolismo, la actividad inmunitaria y el tono cardiovascular.

Una dieta mal equilibrada puede favorecer el aumento de cortisol y si quieres evitarlo estos son los alimentos que no debes consumir:

Alimentos ultraprocesados ya que activan respuestas de estrés y alteran el equilibrio interno.

ya que activan respuestas de estrés y alteran el equilibrio interno. El azúcar refinada activa una respuesta de alerta en el cuerpo y eleva esta hormona para estabilizar la energía.

activa una respuesta de alerta en el cuerpo y eleva esta hormona para estabilizar la energía. La cafeína en exceso y en ayunas estimula la producción de cortisol y genera ansiedad, nerviosismo o insomnio.

y en ayunas estimula la producción de cortisol y genera ansiedad, nerviosismo o insomnio. Las bebidas energéticas son altas en azúcar y cafeína y afectan el sistema nervioso provocando picos de energía.

Síntomas de cortisol alto

Algunos de los síntomas del síndrome de Cushing que podrían indicar un aumento de cortisol son:

Aumento de peso

Piernas y brazos delgados

Cara redonda

Incremento de grasa alrededor de la base del cuello y omóplato

Aparición de moretones

Rayas color púrpura en estómago, pechos y caderas

Debilidad muscular

Mientras que en la enfermedad de Addison se presenta:

Fatiga duradera

Debilidad muscular

Pérdida del apetito

Pérdida de peso

Dolor abdominal

La mejor forma de detectar un aumento en el cortisol es realizando una prueba de sangre, orina y saliva. En algunas personas los niveles de cortisol alto pueden estar relacionadas con depresión, ansiedad, trastorno por consumo de alcohol, diabetes y obesidad.

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