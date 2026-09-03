Alimentos que debes evitar sino quieres aumentar el cortisol

Últimamente alimentarse bien y hacer ejercicio se ha convertido en un estilo de vida y se habla mucho del cortisol y cómo el estrés puede provocar un mal funcionamiento de nuestro organismo, por ello, te decimos qué alimentos favorecen esta hormona y cómo identificarla.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Qué alimentos aumentan el cortisol?
Primero, es importante recalcar que el cortisol es la hormona del estrés y su producción excesiva puede provocar el síndrome de Cushing o la enfermedad de Addison. Influye en el metabolismo, la actividad inmunitaria y el tono cardiovascular.
Una dieta mal equilibrada puede favorecer el aumento de cortisol y si quieres evitarlo estos son los alimentos que no debes consumir:
- Alimentos ultraprocesados ya que activan respuestas de estrés y alteran el equilibrio interno.
- El azúcar refinada activa una respuesta de alerta en el cuerpo y eleva esta hormona para estabilizar la energía.
- La cafeína en exceso y en ayunas estimula la producción de cortisol y genera ansiedad, nerviosismo o insomnio.
- Las bebidas energéticas son altas en azúcar y cafeína y afectan el sistema nervioso provocando picos de energía.
Síntomas de cortisol alto
Algunos de los síntomas del síndrome de Cushing que podrían indicar un aumento de cortisol son:
- Aumento de peso
- Piernas y brazos delgados
- Cara redonda
- Incremento de grasa alrededor de la base del cuello y omóplato
- Aparición de moretones
- Rayas color púrpura en estómago, pechos y caderas
- Debilidad muscular
Mientras que en la enfermedad de Addison se presenta:
- Fatiga duradera
- Debilidad muscular
- Pérdida del apetito
- Pérdida de peso
- Dolor abdominal
La mejor forma de detectar un aumento en el cortisol es realizando una prueba de sangre, orina y saliva. En algunas personas los niveles de cortisol alto pueden estar relacionadas con depresión, ansiedad, trastorno por consumo de alcohol, diabetes y obesidad.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.