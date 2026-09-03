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/Salud/Nota

Alimentos que debes evitar sino quieres aumentar el cortisol

El cortisol es una hormona que tienen una importante influencia en los procesos fisiológicos del organismo, conoce qué alimentos lo elevan.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Últimamente alimentarse bien y hacer ejercicio se ha convertido en un estilo de vida y se habla mucho del cortisol y cómo el estrés puede provocar un mal funcionamiento de nuestro organismo, por ello, te decimos qué alimentos favorecen esta hormona y cómo identificarla.

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¿Qué alimentos aumentan el cortisol?

Primero, es importante recalcar que el cortisol es la hormona del estrés y su producción excesiva puede provocar el síndrome de Cushing o la enfermedad de Addison. Influye en el metabolismo, la actividad inmunitaria y el tono cardiovascular.

Una dieta mal equilibrada puede favorecer el aumento de cortisol y si quieres evitarlo estos son los alimentos que no debes consumir:

  • Alimentos ultraprocesados ya que activan respuestas de estrés y alteran el equilibrio interno.
  • El azúcar refinada activa una respuesta de alerta en el cuerpo y eleva esta hormona para estabilizar la energía.
  • La cafeína en exceso y en ayunas estimula la producción de cortisol y genera ansiedad, nerviosismo o insomnio.
  • Las bebidas energéticas son altas en azúcar y cafeína y afectan el sistema nervioso provocando picos de energía.

Síntomas de cortisol alto

Algunos de los síntomas del síndrome de Cushing que podrían indicar un aumento de cortisol son:

  • Aumento de peso
  • Piernas y brazos delgados
  • Cara redonda
  • Incremento de grasa alrededor de la base del cuello y omóplato
  • Aparición de moretones
  • Rayas color púrpura en estómago, pechos y caderas
  • Debilidad muscular

Mientras que en la enfermedad de Addison se presenta:

  • Fatiga duradera
  • Debilidad muscular
  • Pérdida del apetito
  • Pérdida de peso
  • Dolor abdominal

La mejor forma de detectar un aumento en el cortisol es realizando una prueba de sangre, orina y saliva. En algunas personas los niveles de cortisol alto pueden estar relacionadas con depresión, ansiedad, trastorno por consumo de alcohol, diabetes y obesidad.

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